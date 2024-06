Niet met een kachel maar met zelfgemaakte dekens houdt Oude Groninger Kerken de bezoekers warm

Foto: Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken is een bijzonder initiatief gestart om bezoekers tijdens koude dagen in de kerken warm te houden zonder dat daarvoor de kachel opgestookt hoeft te worden. Namelijk het maken van warme dekens. Bij het project wordt er samengewerkt met House of Design en GROFF.

In de provincie heeft de stichting het beheer over 102 kerken. In de gemeente gaat het om onder andere de Der Aa-kerk, Broerkerk, de Hervormde Kerk in Ten Boer en de Nicolaaskerk in Haren. In alle kerkgebouwen worden het hele jaar door met enige regelmaat activiteiten gehouden. De kachel opstoken is vanwege de dure gasprijzen geen optie meer en daarom is er gezocht naar een alternatief: het maken van dekens gemaakt van hergebruikt textiel dat ingezameld is in de gemeente Groningen.

Vijftig dekens

De pilot hiervoor startte vrijdag in Grijpskerk. “We hebben de kerk getransformeerd in een creatieve werkplaats”, laat de stichting weten. “Met naaimachines, lappen en wol zijn we samen met bewoners, betrokkenen en vrijwilligers aan de slag gegaan met het maken van vijftig dekens voor de Groninger Kerken.” Naast deze vijftig dekens zullen er ook nog 950 dekens professioneel worden vervaardigd. De dekens zullen verspreid worden over de kerkgebouwen.

De dekens bieden niet alleen warmte maar vertellen ook een bijzonder verhaal. De vormgeving van de dekens voegt daarbij een extra laag toe. “Dat de dekens ons warm gaan houden is op zich al een prachtig verhaal, maar de vormgeving zal hierbij letterlijk en figuurlijk een extra laag worden. Een laag hergebruikt textiel vormt een herkenbaar patroon van het Groninger landschap.” De dekens worden gemaakt van hergebruikt textiel en natuurlijk schapenwol. “Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat wol van Nederlandse schapen vaak wordt verbrand, omdat er weinig vraag is naar de verwerking ervan. Daarnaast worden kringloopwinkels overspoeld met textiel waarvan slechts een klein deel gerecycled kan worden. Met dit project willen we de aandacht vestigen op dit probleem en het verhaal achter de grote hoeveelheden textielafval belichten.”

Ook op vrijdag 7 juni en 14 juni zal er in Grijpskerk nog druk gewerkt worden aan het maken van de dekens.