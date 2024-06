Nacompetitie: Be Quick zaterdag, Glimmen en Groen Geel door, The Knickerbockers out

Be Quick 1887 trekt ten aanval tegen NEC Delfzijl (Foto Martijn Minnema)

Drie clubs uit de derde klasse C speelden vanmiddag nacompetitie. Groen Geel en The Knickerbockers voor promotie, Be Quick 1887 voor lijfsbehoud. Voor The Knickerbockers zit het seizoen er op, Groen Geel en Be Quick 1887 wonnen wel. In de strijd om promotie naar de vierde klasse won Glimmen en dat plaatst zich daarmee ook voor de volgende ronde.Het zaterdagteam van Be Quick 1887 speelde thuis tegen vierde klasser NEC Delfzijl. Na een gelijkopgaande openingsfase kwam NEC na 12 minuten met tien man te staan. Na balverlies kon Be Quick 1887 uitbreken. Daniël de Boer vergreep zich aan de doorbrekende Be Quick 1887 aanvaller en moest met rood naar de kant. Vijf minuten later kwam Be Quick 1887 op 1-0 door Mick Dollenkamp. Hij tikte de bal binnen nadat de NEC defensie een voorzet wel kon onderscheppen maar niet weg kon krijgen. Be Quick 1887 was daarna de betere maar in de laatste tien minuten van de eerste helft ontsnapte het twee keer aan de 1-1. Kort voor rust liet de thuisclub zelf ook twee grote kansen op de beslissing liggen.

Na rust had Be Quick 1887 aanvankelijk meer controle, daarna werd NEC ook weer dreigend. Gescoord werd er niet meer waardoor Be Quick 1887 door gaat naar de tweede ronde. Daarin gaat het op bezoek bij DESZ in Zwartsluis. Bij winst wacht een finale op neutraal terrein.

Groen Geel speelt voor promotie naar de tweede klasse en won vanmiddag uit bij Hoogeveen met 0-1. Volgende week speelt Groen Geel uit tegen ONR in Roden.

The Knickerbockers speelde dinsdag al een eerste ronde, toen werd in Dalfsen met 3-0 van ASC’62 gewonnen. Vanmiddag ging het mis, bij SC Joure werd met 1-0 verloren waardoor promotie naar de tweede klasse niet meer mogelijk is.

VV Glimmen is vijfde klasser en speelt voor promotie, het plaatste zich dankzij een 2-3 zege bij FC LEO voor de volgende ronde. Steef Sterken scoorde twee keer voor Glimmen, Daan van Dieren nam de andere treffer voor zijn rekening. Glimmen speelt volgende uit tegen NOK in het Friese Oudemirdum.

Ook HFC’15 (om handhaving derde klasse) komt volgende week nog in actie. Op eigen veld tegen Zwaagwesteinde.

Gruno (promotie naar de vierde klasse) speelt dan thuis tegen Ternaard uit Friesland.

VVK moet naar Driesum in Friesland om tegen VIOD degradatie naar de vijfde klasse te voorkomen. Bij winst plaatsen HFC’15, VVK en Gruno zich voor de finales op 15 juni, op neutraal terrein. Deze clubs waren automatisch geplaatst voor de tweede ronde.