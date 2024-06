Na dinsdag een stukje koeler met kans op een bui of buitje

Foto: Lubos Houska via Pixabay

De temperatuur doet de komende dagen een stapje terug. Dinsdag kan het nog 20 graden worden, maar de rest van de week, inclusief het weekend, is het koel en valt er soms een buitje.

Dinsdag is er veel bewolking en valt er een enkele bui. De zon breekt echter ook af en toe door, aldus weerman Johan Kamphuis. Met een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 19 of 20 graden. In de nacht is het bewolkt en valt er af en toe regen bij 13 graden als minimumtemperatuur.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het is fris bij maximaal 16 graden. De westelijke wind is matig, kracht 3 tot 4. Donderdag is het half tot zwaar bewolkt, met kans op een licht buitje. Het wordt 16 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest, kracht 3 tot 4.

Het blijft daarna aan de koele kant. Vrijdag verandert er weinig, maar zaterdag neemt de kans op buien toe, terwijl het zondag juist droog kan blijven met een wat vaker doorbrekende zon. Alle dagen is het fris bij maximaal 17 graden en soms waait het stevig uit het westen tot noordwesten.