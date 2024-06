Na 17 jaar doet Coffeecompany beide vestigingen in Groningen op slot

Foto via Google Maps - Streetview

De twee zaken van Coffeecompany in Groningen, gevestigd aan de Oude Ebbingestraat en aan de Carolieweg, gaan op maandag 24 juni niet meer open.

Op de deur van de vestigingen hangt een papier waarop de sluiting wordt aangekondigd. Waarom de vestigingen de deuren dichtdoen is niet bekend. Via het papier bedanken de medewerkers hun gasten en medewerkers. Ook buurman Plato aan de Oude Ebbingestraat krijgt een bedankje.

De koffieketen startte in 2007 in Groningen, toen nog als onderdeel van een zelfstandige koffiezaken-keten van twee Amsterdamse ondernemers. In 2011 kwam de keten onder de vlag van Douwe Egberts-moederbedrijf JDE Peets (Sara Lee). Drie jaar geleden kwam Coffeecompany terug in Nederlandse handen, nadat Albron Catering & Horeca het koffiebedrijf overnam.