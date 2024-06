De politie begeleidt het verkeer (foto: Jerred van den Bos, 112Groningen)

Op de Rijksweg in Groningen is maandagmiddag een motorvoertuig in brand gevlogen. Dat meldt 112 Groningen. Het is niet duidelijk wat de toedracht van de brand is.

De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Een bergauto heeft het voertuig vervolgens geborgen. De brand zorgde voor oponthoud op de provinciale weg.