Monument en Materiaal zorgt voor tweede leven bij restauraties

Foto: OOG Nieuws

Heb je een kapotte tegel of zoek je specifiek hang en sluitwerk. Of misschien een bepaalde deur, die je monumentale pand helemaal af maakt.

Dan kun je terecht bij Monument en Materiaal aan de Westerbinnensingel in de stad. De stichting verwerft en bewaard bouwmaterialen die uit monumentale panden worden gesloopt, zodat die een tweede leven kunnen krijgen. “Ons doel is om het materiaal te houden en er een goede plek voor te vinden”, aldus Ewa Soroka van Monument en Materiaal.

De bouwmaterialen die van de ondergang gered worden komen uit gebouwen uit heel Noord Nederland. “Mensen komen bij ons als ze materialen over hebben, of als ze slopen of verbouwen”, zegt Soroka. “Soms gaan we actief op zoek als we aannemers bezig zien. Dan vragen we of er nog iets gesloopt wordt. Af en toe bellen buren dat er in de stad nog iets gesloopt wordt. Dan komt er een container waar en dan gaan we contact zoeken met de eigenaar en kijken we of we nog materiaal kunnen redden.”

Glas in lood

De laatste jaren komt er steeds meer glas in lood in de opslag. Dat komt omdat dit vaak moet wijken voor dubbele beglazing als mensen hun huis beter willen isoleren. Veel mensen weten niet wat ze met het glas in lood moeten doen. “Het mooiste zou zijn als ze dat in het eigen huis creatief oplossen. Maar in ieder geval niet weggooien, want het vindt nog een plekje”.

De karakteristieke bouwelementen uit een bepaalde periode kunnen net het ontbrekende puzzelstukje zijn die een restauratie van een pand perfect maken. Soroka wijst op en kozijn met glas in lood: “Deze gaat naar een pastorie in Termunterzijl”.