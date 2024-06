Molens openen de deuren tijdens Groninger Molenweekend

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

De deuren van zo’n vijftien molens in de provincie staan dit weekend wagenwijd open tijdens het Groninger Molenweekend. Onder de deelnemende molens ook verschillende molens die in onze gemeente te vinden zijn.

“In onze provincie stonden ooit meer dan duizend molens”, vertelt Het Groninger Landschap. De natuurorganisatie heeft verschillende molens in beheer. “Elke molen had zijn eigen functie. Er waren molens die graan maalden of gerst pelden. Andere molens zorgden er juist voor dat polders droog bleven staan. Tijdens het Groninger Molenweekend kun je terecht in verschillende molens. Molenaars en gidsen staan klaar om jou mee te nemen naar de tijd van weleer om je te vertellen over de rijke historie.”

Bovenrijge in Ten Boer

Eén van de molens die op zaterdag bezocht kan worden is Bovenrijge in Ten Boer. In vergelijking met de andere molen in het dorp, de Widde Meuln valt de Bovenrijge qua formaat niet direct zo op. Toch is het wel de meest veelzijdige molen. Bovenrijge heeft dienst gedaan als zaag-, polder-, pel- en korenmolen. De molen werd oorspronkelijk in 1903 tussen Thesinge en Ten Boer gebouwd. Tot in de jaren vijftig was de molen in bedrijf. Na een periode van verval zakte de molen in 1976 in elkaar. Enkele jaren later werd de molen door de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens herbouwd. Tegenwoordig wordt de molen gebruikt voor het malen van graan en zagen van hout op vrijwillige basis.

Een overzicht van alle molens die meedoen aan het molenweekend vind je op deze website. Het Groninger Landschap: “Openingstijden zijn onder voorbehoud van het weer. De algemene regel is dat de molen geopend is wanneer de vlag uithangt of de wieken draaien.”