Mogelijk munitie uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Stadspark, EOD komt ter plaatse

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft maandagavond een melding binnen gekregen van een verdacht voorwerp in het water van de vijver in Stadspark. Een expert van de politie heeft het projectiel onderzocht en het lijkt erop dat het gaat om munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de zekerheid is de Explosieven Opruimingen Dienst (EOD) opgeroepen om het voorwerp te ruimen.

“Er is een zeer geringe kans dat het voorwerp explosief materiaal bevat”, vertelt de woordvoerder van de politie. “Maar het blijft een voorwerp dat je niet kent: je weet niet hoe lang het al in het water heeft gelegen en je weet niet wat er mee is gebeurd.” Daarom heeft de politie de omgeving afgezet en komt de EOD om het voorwerp op te ruimen.