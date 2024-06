Midzomer Rondje Paterswoldsemeer zamelt geld in voor stichting Leergeld

Foto: Rieks Oijnhausen

Zo’n tweeduizend mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan Midzomer Rondje Paterswoldsemeer. Het gaat om een initiatief van Rotaryclub Groningen-Oost waarbij geld wordt ingezameld voor het goede doel.

Het Midzomer Rondje Paterswoldsemeer werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Dit smaakte naar meer, waarop ingezet werd op een tweede editie. De start vond plaats om 19.00 uur op de kade bij Kaap Hoorn. het startschot wed gelost door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. “Langs de oevers van het meer lopen we een sfeervolle route van zo’n 11 kilometer”, laat de organisatie weten. “Het is niet alleen wandelen, want tijdens de route krijgen de wandelaars ook mooie en verrassende kanten van het meer te zien.” Zo zal er onderweg muziek gemaakt worden en is er ijs te verkrijgen.

De afgelopen periode konden deelnemers zich inschrijven voor de tocht. Het inschrijfgeld gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld Groningen. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen in Groningen mee kunnen doen. Wanneer ouders of verzorgers geen geld hebben om bijvoorbeeld schoolspullen, -kleding, -contributie of zwem- en muziekles te betalen, vormt deze stichting een vangnet zodat kinderen toch mee kunnen doen. Welk bedrag zaterdagavond is opgehaald wordt op een later moment bekendgemaakt.