Met Vicente Parraguirre (29) speelt er volgend jaar voor het eerst een Chileen bij Lycurgus

Vicente Parraguirre - Foto via Lycurgus

Vicente Parraguirre voegt zich komend seizoen bij Nova Tech Lycurgus. Met de komst van de passer-loper speelt er, voor het eerst in de geschiedenis van de Groninger volleybalclub, een Chileen in de selectie.

Volgens Lycurgus komt Parraguirre naar Groningen op voordracht van de nieuwe coach Mark Lebedew. De Australische coach noemt de Chileen een ‘zeer goede aanvaller’, die in de Argentijnse competitie uitgroeide tot een van de beste passer-lopers.

Parraguirre begon op zijn zesde met volleyballen in de hoofdstad van Chili, Santiago de Chile. Met zijn twee broers speelde Parraguirre van 2011 tot 2020 in het nationaal team. Naast Chili en Argentinië speelde Parraguirre ook al voor clubs in Canada en Tsjechië.