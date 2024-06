“Met twee simpele regels zorg je dat het rond het Noorderplantsoen leefbaar blijft”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Luide muziek, de geur van barbecues en geschreeuw tot diep in de nacht. De leefbaarheid rond het Noorderplantsoen staat onder druk. De Partij voor het Noorden komt bij de komende raadsvergadering met drie moties om de overlast aan te pakken. Maar de coalitiepartijen voelen er niets voor.

“Om het probleem goed op de kaart te kunnen zetten werken de bewonersverenigingen van de Noorderplantsoenbuurt, de Hortus en de Oranjebuurt innig samen”, vertelt Migiel van Dorsten van de Oranjebuurt. “Maar of het allemaal zin heeft? We hebben bij de gemeenteraad ingesproken. We hebben ons verhaal gedeeld. Maar als we een uitnodiging sturen om op een zomerse avond hier te komen kijken, dan blijft het stil. Dat is jammer.”

“Volledig barbecue- en geluidsdragersverbod”

Volgens de bewoners houdt het gros van de plantsoenbezoekers rekening met de omgeving. In de avond neemt de overlast echter toe. Toch lijkt de gemeenteraad niet van plan om extra maatregelen te treffen om die overlast aan te pakken. Na 22.00 uur geldt er in het plantsoen een alcoholverbod en mag er ook geen lawaai meer worden gemaakt. “Alleen wordt daar niet op gehandhaafd. De afgelopen dagen wordt er veel geluidsoverlast ervaren. Wat ons betreft is er maar één oplossing en dat is een volledig barbecue- en geluidsdragersverbod voor het plantsoen. Dat zijn twee simpele regels. Dat maak je duidelijk op een bord bij de ingang. In het begin zal het even wennen zijn maar na verloop van tijd kent iedereen de regels en is het helder waar iedereen aan toe is.”

“Meer aandacht voor het ecologische belang”

Een alcoholverbod wordt niet genoemd: “Als omwonenden denken wij dat dit niet voor de meeste overlast zorgt. Daarnaast is het lastig om hier op te handhaven. Je kunt alcohol makkelijk verbergen. Het handhaven op een barbecue- en geluidsverbod is makkelijker. Daar ligt wat ons betreft echt de oplossing.” Toch lijkt de politiek geen voorstander. Daar klinkt in meerderheid dat het park voor iedereen is. Studenten die geen balkon of binnentuin hebben, verdienen wel een plek waar zij kunnen ontmoeten. De Parkcommissie, die uit omwonenden en belangengroepen bestaat, meldt ondertussen dat de druk zo groot wordt dat de monumentale status van het Plantsoen ter discussie staat. Gerard van de Poll is voorzitter van de Noorderplantsoenbuurt: “Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor het ecologische belang. Ondertussen wordt er geschermd met handhaving. Dat dit lastig is. Maar handhaven gaat veel makkelijker als je iets totaal verbiedt.”

Spreiding

De PvdA stelt voor dat het goed zou zijn meer aan spreiding te doen. Dat mensen die willen ontspannen ook kunnen kiezen uit andere locaties. Van Dorsten is het daar mee eens: “De stad is de afgelopen jaren qua inwoneraantal gegroeid. En zal ook verder doorgroeien met de komst van Meerstad en Suikerzijde. Je zult in je planvorming gebieden moeten inrichten waar je kunt ontspannen. Neem het Student Hotel in het Ebbingekwartier. Als je voor dat gebouw een groen pleintje had gemaakt, dan had je daar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom zijn wij ook heel blij met Dudok aan het Diep. Meer spreiding is wenselijk.”

“Verbod op muziek is makkelijk handhaafbaar”

Hoewel spreiding slechts een deel van de oplossing is. “De luide muziek wordt voor een deel veroorzaakt door bootcamps. Voor de coronacrisis waren deze mensen binnen bezig. Door corona zijn ze buiten gaan sporten en zijn ze niet meer weg gegaan. Iedereen mag wat ons betreft buiten sporten, maar door de luide muziek wordt er veel overlast ervaren. Daarom zeggen wij dat een verbod op muziek het beste zou zijn. Ook omdat het makkelijk handhaafbaar is.”

“Kom eens kijken”

De gemeenteraad spreekt volgende maand opnieuw over over het plantsoen, waarbij verschillende moties op tafel worden gelegd. Van Dorsten: “De afgelopen weken hebben we de ontwikkelingen in de raad gevolgd. Wij hebben weinig hoop op een goede afloop. Ik spreek met buurtbewoners die aan de andere kant van hun woning gaan slapen omdat het aan die zijde rustiger is. Ik spreek met buurtbewoners die op zomerse dagen binnen blijven omdat ze last hebben van de barbecuerook. Klaarblijkelijk werkt in deze gemeente het argument ‘het Noorderplantsoen is voor iedereen’ sterker. Terwijl de huidige regels moeilijk te handhaven zijn en veel overlast wordt ervaren. En nogmaals, kom eens kijken op een zomerse avond.”