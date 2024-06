Meerderheid Tweede Kamer stemt niet in met debat over ravijnjaar gemeenten

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft niet ingestemd met een debat om over het aanstaande ravijnjaar. In Groningen maakt men zich veel zorgen over dit onderwerp. Vanaf 2026 dreigen er grote financiële tekorten voor gemeenten, waardoor zij genoodzaakt zullen zijn om de broekriem flink aan te sjorren.

Het debat was aangevraagd door Kamerlid Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA): “Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiële situatie. Vanaf 2026 gaat er 2,5 miljard van het Rijk minder naar gemeenten. Dit zal grote negatieve gevolgen hebben om taken, die door de gemeenten behartigd worden, uit te voeren. Het zal voorzieningen raken als onderwijshuisvesting, buurt- en dorpscentra, zwemvoorzieningen en ga zo maar door. Mijn fractie maakt zich grote zorgen. Daarom willen wij een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de financiële gevolgen dit voor gemeenten zal hebben.”

Ravijnjaar

In 2021 is in het coalitieakkoord van het kabinet afgesproken dat gemeenten toe moeten naar een stabielere financiering, waarmee de zelfstandigheid vergroot wordt. Hierdoor wordt een nieuwe financieringssystematiek ontwikkeld. In 2026 eindigt het huidige financiële systeem. Omdat het nieuwe systeem pas in 2027 start, hebben gemeenten te maken met een jaar vol onzekerheden, waarbij ze met een aanzienlijk tekort aan inkomsten te maken kunnen krijgen.

Bart van Kent (SP): “In jargon wordt ravijnjaar gebruikt, maar je kunt ook spreken van een rampjaar”

Chakor krijgt van diverse partijen steun. Bart van Kent van de SP: “In jargon wordt de term ravijnjaar gebruikt maar volgens mij kun je gerust spreken van een rampjaar. Daarom steun voor dit debat.” André Flach van de SGP: “Als voormalig wethouder Financiën kan ik dit verzoek steunen, maar dan wel graag met het nieuwe kabinet.” Ook Volt, ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren en FvD steunen het voorstel.

Wim Meulenkamp (VVD): “Eerst een brief”

De coalitie denkt er echter anders over. Wim Meulenkamp van de VVD: “We willen eerst graag een brief van de minister en daarna hierover een gesprek met het nieuwe kabinet. Voor nu geen steun.” Ook PVV en BBB steunen het voorstel niet, waardoor er geen meerderheid is. Chakor: “Dit is erg jammer, maar dan zou ik graag een dertigledendebat willen.” Een dertigledendebat, of spoeddebat, kan er voor zorgen dat het onderwerp alsnog op de agenda wordt gezet. Het Presidium bepaalt wanneer zo’n debat plaatsvindt waarbij er in de praktijk vaak veel tijd tussen aanvraag en daadwerkelijke agendering zit. De ervaring leert dat uiteindelijk ook een groot aantal dertigledendebatten niet door gaat.