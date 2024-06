Meer camera’s op Esserberg wordt niet als oplossing gezien: “We moeten het gesprek aan gaan”

Foto Andor Heij: Esserberg Helpman avond

De overlast op sportpark Esserberg wordt niet opgelost met het ophangen van extra camera’s. Dat is de mening van voorzitter Jan van der Lei van vv Helpman. Over de langetermijnoplossing die de wethouder afgelopen week presenteerde is hij wel enthousiast.

Op het sportpark heeft men al langere tijd te maken met overlast. Afgelopen week werden bij rugbyclub RGC vrijwel alle ramen ingegooid en werd er geprobeerd om brand te stichten. Bij Helpman werd ingebroken. Het sportpark wordt gebruikt als hangplek door jongeren waarbij de tribune een geliefde plek is. Het gebeurt regelmatig dat vrijwilligers de volgende ochtend lege drankflessen op moeten ruimen die op de tribune zijn blijven liggen.

Meer camera’s en onderdeel laten worden van de samenleving

Afgelopen week liet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport weten de situatie te betreuren. Volgens haar verpest een klein groepje het voor de rest. De Esserberg is een open sportpark. Dit betekent dat iedereen er mag komen sporten. Hier wordt ook naar hartenlust gebruik van gemaakt. Jongman: “Heel veel mensen vinden het leuk om na het avondeten nog even een balletje te trappen op dit sportpark. Met het open sportpark stimuleren we sport en beweging.” Om de overlast aan te pakken wil de wethouder meer camera’s ophangen. Op de lange termijn moet het sportpark meer een onderdeel worden van de samenleving met een doorgaand fiets- en wandelpad over het park.

Jan van der Lei (vv Helpman): “Er is een mentaliteitsverandering nodig”

Jan van der Lei is voorzitter van vv Helpman: “Er hangen op dit moment al camera’s. Wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat we dit cameratoezicht beter in gaan richten. Maar daarmee lossen we de problemen niet op. Wat er nodig is, is een mentaliteitsverandering. Als je ergens te gast bent, dan is het niet normaal dat je spullen kapot gaat maken. Dan is er echt iets mis. Daar zal in geïnvesteerd moeten worden. Dat gesprek zal aangegaan moeten worden. En eigenlijk is dat een taak van de ouders. Als je ’s avonds aan de keukentafel zit dan kan ik mij voorstellen dat je het hier over hebt. Dat als je ouders aangeeft dat het niet normaal is dat er spullen van andere mensen of verenigingen kapot worden gemaakt.”

“Ook wij willen die dialoog aan gaan”

De voorzitter geeft aan daar zelf ook een rol in te willen vervullen: “Wij zijn de grootste vereniging op het sportpark. Wij zouden daar wel voortrekker in willen zijn om het gesprek aan te gaan. En dat hoeft niet streng, maar door juist de dialoog aan te gaan kun je veel bereiken.” De langetermijnoplossing die de wethouder presenteert noemt Van der Lei goed: “Daardoor komt er meer toezicht. Het sportpark is nu een plek waar je je terug kunt trekken. Maar als je een doorgaande weg in de vorm van een fiets- of wandelpad aanlegt, dan zorg je dat er andere mensen op het park komen. Er ontstaat dan meer sociale controle. En dat is heel positief. Maar wat is een langetermijnoplossing? Als over drie jaar de schep in de grond gaat dan is dat te laat wat mij betreft. Daar moet veel eerder mee begonnen worden.”