Martijn Brilhuis (23) van Limburg naar Groningen voor zeker één seizoen bij Lycurgus

Martijn Brilhuis - Foto via VC Limax

De 23-jarige Martijn Brilhuis is de zevende aanwinst van Lycurgus voor het nieuwe seizoen. De diagonaal komt, naar eigen zeggen, naar Groningen om prijzen te winnen bij een topclub.

Brilhuis tekent voor één seizoen bij Lycurgus. De overstap naar Lycurgus is voor Brilhuis gemaakt vanwege ambitie: “Ik heb interesse in clubs die ambitie hebben en het volleybal in Nederland op een hoger niveau willen brengen. Dat spreekt me aan en dit is bij Lycurgus zeker het geval. Bovendien heb ik natuurlijk een lastig seizoen achter de rug waardoor opties in het buitenland om een stap te maken er niet waren. Ik heb goed met Arjan Taaij gesproken en zo vol overtuiging mijn keuze gemaakt.”

Taaij zelf noemt Brilhuis een van de potentiële opvolgers van de huidige diagonalen in het Nederlands team: “Na twee goede jaren bij Dynamo als kampioen en een minder jaar bij VC Limax is het aan Brilhuis om zowel fysiek als technisch een stap te maken in de potentie die we in hem zien. Wij helpen hem graag om samen deze volgende stap te maken.”

Met de handtekening van Brilhuis heeft Lycurgus nu negen spelers onder contract voor komend seizoen. Dat zijn tot nu toe: Uroš Planinšič (Slo), Gijs van Solkema, Stijn van Schie, Martijn Brilhuis, Vicente Parraguirre (Chi), Auke van de Kamp, Alexej Zhbankov (Fin), Niels de Vries en Robin Boekhoudt.