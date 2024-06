Mark Lebedew volgt Arjan Taaij op als hoofdcoach bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Mark Lebedew wordt de opvolger van Arjan Taaij als hoofdcoach bij Nova Tech Lycurgus. De Australiër tekent voor twee seizoenen bij de volleyballers uit Stad.

De 57-jarige Lebedew stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij het Duitse Vfb Friedrichshafen. Daarvoor was de Australiër met Poolse roots bondscoach van Slovenië en Australië. Ook was hij coach van een negental clubs in de Duitse, Poolse, Italiaanse en Belgische competitie.

“Het project waar Lycurgus mee bezig is, is heel uitdagend”, vertelt Lebedew. “Ik was voor de eerste keer in Martiniplaza. Dit is een waanzinnige hal en ik kan niet wachten om hier 4.500 fans te zien. De faciliteiten zijn goed. Nova Tech Lycurgus is goed georganiseerd. En het belangrijkste van alles is dat de ambitie van de club erg hoog is. Ik denk dat dit een plek is waar we samen de toekomst met volleybal kunnen maken.”

Lebedew volgt Arjan Taaij op, die vorige week bekend maakte na elf jaar te stoppen als hoofdcoach bij Nova Tech Lycurgus. Taaij blijft waarschijnlijk wel bij Lycurgus, hij is in gesprek met de club over de functie van algemeen directeur.