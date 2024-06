Foto Bob Koning 1Zwolle.nl GHBS viert kampioenschap.

De hockeyheren van GHBS zijn zondag kampioen geworden in de eerste klasse D.

Op sportpark Corpus den Hoorn werd met 3-0 gewonnen van Zwolle. GHBS was beter en stond al heel vlot met 2-0 voor. De winst was nodig omdat ook de enige overgebleven concurrent Union won.

GHBS speelt volgend seizoen in de overgangsklasse. Dat is het derde niveau. Ook hockeyclub Groningen en de studenten van GCHC spelen in die klasse.