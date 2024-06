“Maandag zon maar ook een bui, later in de week 22 graden en droger”

Foto: Robert van der Veen

Na een herfstachtig weekend lijkt verbetering in zicht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het einde van de week 22 graden worden en wordt het ook droger.

“Maandag is er af en toe zon en valt er met name in de ochtend een enkele bui”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag klaart het op. Het wordt 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, rond windkracht 3. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er enkele brede opklaringen, blijft het droog en koelt het af tot rond de 10 graden.”

“Dinsdagochtend zijn er eerst zonnige perioden en neemt in de middag de bewolking toe. Vooral ten zuiden van de Stad kan er later wat regen vallen. Het wordt 22 graden. Woensdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 17 of 18 graden. Donderdag blijft het eveneens droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt warmer met 22 graden als middagtemperatuur bij rustige condities.”

“Vrijdag neemt de kans op een bui toe maar blijft het vrij mild bij 21 of 22 graden. Tijdens het weekend doen we thermisch weer een stapje terug om er daarna wellicht weer wat bij te doen. De conclusie: langzaam aan lijken de scherpste randjes van het soms herfstachtige weer er af te gaan, is het vaker droog, is de zon regelmatig van de partij en wordt het ook geregeld wat warmer.”

