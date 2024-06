“Maandag veel bewolking en een spatje regen, komende dagen fris”

Foto: Robert van der Veen

De meteorologische zomer begint niet met fraai zomers weer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verlopen de komende dagen te fris voor de tijd van het jaar.

“Maandag is er veel bewolking en kan er lokaal een spatje motregen vallen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 17 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. Dinsdag is er af en toe zon maar valt er in de loop van de dag ook een bui. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag is het wisselend bewolkt weer en blijft het droog. Met 16 graden als maximumtemperatuur is het fris voor begin juni. Donderdag en vrijdag blijft het fris bij 17 graden. Vaak is het bewolkt en soms valt er een spatje motregen. Ook komend weekend is de kans op thermische hoogstandjes vrijwel nihil en houdt het frisse weer zeer waarschijnlijk aan.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.