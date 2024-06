“Maandag veel bewolking en buien, ook komende dagen niet droog en koeler”

Foto: Joris van Tweel

Fraai zomerweer is de komende dagen ver te zoeken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen veel bewolking en valt er zo nu en dan een bui.

“Maandag is er veel bewolking en valt er zo af en toe een buitje”, vertelt Kamphuis. “Vooral later op de dag klaart het wat vaker op. Het is fris bij 17 of 18 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. Dinsdag valt er in de vroege ochtend een laatste buitje en is het de rest van de dag droog. Met af en toe zon wordt het 18 graden.”

Woensdag en daarna

“Woensdag is er eerst veel bewolking met geregeld wat regen. In de middag wordt het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 16 of 17 graden. Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Het wordt ’s middags rond de 20 graden. Zo nu en dan valt er een bui, maar vaak is het droog en soms schijnt de zon. We kunnen spreken van Hollands zomerweer zonder extremen.”

Achtergrond:

De komende dagen liggen we onder de vleugels van het Azorenhogedrukgebied. Het ligt echter te ver weg om storingen, behorend bij depressie boven het noorden van Europa op afstand te houden. Voor het weerbeeld betekent dit dat er af en toe zon is, dat er ook regelmatig wat regen valt, zonder dat het om grote hoeveelheden gaat en dat we te maken hebben met gematigde temperaturen.

