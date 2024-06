“Maandag flinke perioden met zon, later in de week mogelijk tropisch”

Foto: Joris van Tweel

Liefhebbers van het zomerweer kunnen hun hart ophalen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het broeierig warm, waarbij het op donderdag mogelijk tropisch gaat worden.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon met in de loop van de ochtend en tijdens het begin van de middag een paar onschuldige stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 23 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4. In de avond en in de nacht naar dinsdag is het helder met minima rond 13 graden.”

Dinsdag

“Dinsdag wordt het met 25 of 26 graden een stuk warmer. Er is veel zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. Er waait een matige oostenwind, kracht 3 of 4. Rond 18.00 uur, wanneer het Nederlands elftal moet voetballen, is het nog altijd 25 of 26 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag minima rond 15 of 16 graden.”

Woensdag

“Woensdag verandert er nauwelijks iets, behalve dat het nog wat warmer wordt met 26 tot 28 graden. Voor wie naar het Waddengebied wil: daar is het een stuk frisser. Dat komt door de wind die in de loop van de dag van het oosten naar het noordoosten krimpt en toeneemt naar windkracht 4. Langs de Wadden staat een windkracht 5. In de nacht naar donderdag blijft het met 17 graden warm.”

Donderdag

“Donderdag piekt de warmte en wordt het mogelijk tropisch warm met 28 tot 30 graden. Verder is het zonovergoten en broeierig warm door een toenemende luchtvochtigheid. Koelere lucht op de Noordzee ligt dan klaar om het land binnen te trekken. Dat gebeurt in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag. Vrijdag lijkt de warmte dan ook verdreven te zijn en komt de temperatuur rond de 20 tot 23 graden te liggen. Er zijn flinke zonnige perioden en er is kans op een regen- of onweersbui. Tijdens het weekend is het meest droog en met regelmatig zon 20 tot 23 graden.”

