Locaties voor finales nacompetitie amateurvoetbal met Groninger clubs bekend

Foto Andor Heij. Keeper Be Quick zaterdag.

Alle locaties voor de finales van de nacompetities aanstaande zaterdag in het amateurvoetbal met daarin de Groninger clubs zijn inmiddels bekend. Alle wedstrijden beginnen om 14.30 uur.

HFC’15 neemt het op het complex van het Friese SV Oosterwolde op tegen SC Twijzel. HFC’15 speelt voor handhaving in de derde klasse. Twijzel wil promoveren.

Be Quick 1887 speelt in Hoogeveen bij HZVV tegen SC Elim. De winnaar blijft in de derde klasse. De verliezer degradeert naar de vierde klasse.

Maandag werden de speelplaatsen van Groen Geel en Gruno al door de KNVB bekend gemaakt.

Groen Geel speelt voor promotie naar de tweede klasse op het complex van PKC’83 in Groningen tegen Bedum.

Gruno hoopt te promoveren naar de vierde klasse en speelt op sportpark Rodenburg in Leek tegen Harkema Opeinde, dat tegen degradatie uit de vierde klasse vecht.