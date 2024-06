Lichtende nachtwolken sieren Groningse hemel: “Heel mooi om te zien”

Foto: Rian van Dijken

Wie vrijdag aan het einde van de avond naar de hemel keek kon lichtende nachtwolken zien. Vrij uniek was dat het om een behoorlijk groot gebied ging.

Onder andere vanuit de Tasmantoren was er een mooi uitzicht op de wolken. “Heel mooi om dit te kunnen zien, heel bijzonder”, laat Rian van Dijken weten. Ook op andere plekken in de noordelijke provincies werden de wolken vastgelegd. De lichtende nachtwolken waren te zien in noordwestelijke tot noordoostelijke richting. Op sociale media werd opgeroepen om naar buiten te gaan: “Het spektakel in deze vorm is erg zeldzaam.”

Lichtende nachtwolken zijn te zien van juni tot begin augustus. Ze bevinden zich op tachtig tot negentig kilometer hoogte, in de mesopauze, waar het extreem koud en droog is. De ijskristallen waaruit ze bestaan weerkaatsen het zonlicht dat van onder de horizon komt, waardoor ze zichtbaar worden als de hemel nog donker is. De wolken zijn te herkennen aan hun zilverwitte kleur. Daarnaast hebben ze vaak een ribbelachtige structuur. Je vindt ze vooral in noordelijke richting, kort voor zonsopkomst.

Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

Na enkele jaren van afwezigheid zijn er dit jaar weer mooie lichtende nachtwolken te zien. Zag er mooi uit vanavond vanaf Noorddijk in Groningen.

(Zijn wolken op zo'n 80 km hoogte richting Scandinavië die nog zonlicht opvangen) pic.twitter.com/C5ScjQEJhW — Jeffrey Bout (@jeffrey_bout) June 28, 2024