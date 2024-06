LGBT Asylum Support op de bres voor asielzoekers

Foto: LGBT Asylum Support

LGBT Asylum Support, opgericht in 2015, heeft als doel het bieden van ondersteuning aan LGBTI-asielzoekers in Nederland. In samenwerking met andere LHBTI-organisaties ondersteunt LGBT Asylum Support Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgender- en Intersekse asielzoekers gedurende de gehele asielprocedure.

De organisatie is zowel een gids als een vangnet voor LHBTI- asielzoekers. Sandro Kortekaas, oprichter van de organisatie, vertelde in de OOG ochtendshow hoe onveilig en onrechtvaardig de situatie is voor asielzoekers uit de LHBTI gemeenschap en hoe zij hen ondersteunen.

Op dit moment biedt de organisatie hulp aan 1100 asielzoekers.

In opvangcentra in Nederland worden deze asielzoekers onrechtmatig behandeld door de IND, lopen zij gevaar gediscrimineerd en zelfs mishandeld te worden. LGBT Asylum Support bracht succesvol de problematiek onder de aandacht van de Tweede Kamer. De IND voert het daaruit voortvloeiende gewijzigde beleid voor deze asielzoekers niet uit. LGBT Asylum Support kaartte met diverse brandbrieven de situatie aan bij de demissionaire staatssecretaris. Ook is de organisatie een aantal petities gestart om via de politiek verandering in de situatie te brengen.

Zaterdag 22 juni is er een speciale Roze Zaterdag-uitzending van de OOG Ochtendshow, van 12.00 tot 15.00 uur op OOG Radio. Dit item is gemaakt naar aanleiding van Roze Zaterdag.