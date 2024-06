Levi (16) valt in de prijzen bij finale Kunstbende Awards 2024

Foto: Marcel Krijgsman

De 16-jarige Levi uit Stad is zaterdag in de prijzen gevallen bij de finale van de Kunstbende Awards 2024. De finale vond plaats in Amsterdam.

Honderd acts streden in verschillende categorieën om de prijzen. Zij hadden zich door middel van regionale voorrondes geplaatst voor de finale. In Groningen vond deze voorronde plaats op 30 april. Levi won toen de eerste prijs in de categorie ’taal’. Bij taal zijn alle genres toegestaan. Van ‘spoken word’, poëzie, korte verhalen tot satire. Ook in Amsterdam gooide Levi hoge ogen waar hij uiteindelijk met de derde prijs naar huis ging. De 18-jarige Indiana uit Heerenveen werd eerste, Jula uit Dordrecht werd tweede.

Naast ’taal’ werd er in de categorieën dans, expo, fashion, film, muziek en theater om de prijzen gestreden. In die categorieën gingen de prijzen naar andere provincies. Kunstbende is het platform voor tieners. In deze online en offline community wordt iedere jongere gestimuleerd, aan de hand van professionele begeleiding, om het maximale er uit te halen. Kunstbende wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Fonds voor Cultuurparticipatie, ArtEZ University of the Arts en diverse andere sponsors en partners. Veel artiesten hebben hun eerste stappen gezet bij Kunstbende, zoals Nielson, Kalvijn en Martin Garrix.