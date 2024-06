Leerlingen Dom Helder Camaraschool bereiken landelijke finales schoolvoetbaltoernooi

Leerlingen uit groep 8a en groep 8b van de Dom Helder Camaraschool uit de wijk Beijum hebben de landelijke finales van het schoolvoetbaltoernooi bereikt.

Het gaat om het jongensteam van de school. Het schoolvoetbaltoernooi begon met het reguliere toernooi waarbij de Beijumse voetballers als sterkste uit de bus kwamen. Daarmee plaatsten zij zich voor de regiofinale die op 15 mei plaatsvond op de velden in Ureterp. Ook deze finale wist men winnend af te sluiten. Daarmee stoomde men door naar de districtsfinale in Drachten. Scholen uit de drie noordelijke provincies kwamen hier afgelopen week samen om te strijden om tickets voor de landelijke finales. In een spannende wedstrijd, die uitmonden in strafschoppen, won de Dom Helder Camaraschool.

De landelijke finales worden gespeeld op 12 juni in Zeist. Het is niet voor het eerst dat een Groningse basisschool hoge ogen gooit bij het schoolvoetbal. Enkele jaren geleden wist de Beijumkorf, eveneens uit Beijum, de derde prijs te bemachtigen tijdens de landelijke finales.