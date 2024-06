Kunstroute breng bewoners Drielanden samen: “Het is vandaag echt een feestje”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de wijk Drielanden vindt zondag een Kunstroute plaats. In de wijk zijn de deuren van verschillende woningen geopend waar kunst beleefd kan worden. Allan Varkevisser spreekt van een mooie dag.

Hoi Allan! De Kunstroute is vanochtend van start gegaan. Hoe gaat het?

“Het gaat hartstikke goed. Ik heb net een kunstbeschouwing van Han Steenbruggen bijgewoond. Steenbruggen is conservator van het Museum Belvédère in Oranjewoud. Hij heeft vier kunstwerken meegenomen en is vandaag in onze wijk te gast met, zoals wij het noemen, een kunstkramer. Hij komt bij mensen thuis om daar iets te vertellen over de werken die hij heeft meegenomen. Bij de beschouwing zojuist waren twintig mensen aanwezig. Het was erg interessant.”

Bij deze Kunstroute is het de bedoeling dat mensen een route wandelen door de wijk hè?

“Klopt. Er wonen in onze wijk heel wat kunstenaars die een atelier aan huis hebben. De route loopt door alle drie de landen van onze wijk waarbij je dus bij deze ateliers naar binnen kunt stappen. In totaal gaat het om twaalf ateliers. Maar er is ook een dichter waar je terecht kunt en er zijn plekken waar je kennis kunt maken met zang. Als ik zo om me heen kijk en zijn er heel wat wijkbewoners op de been die ook vrijwel allemaal een grote glimlach op hun gezicht hebben.”

Bij dit evenement zijn jullie de kinderen ook niet vergeten …

“Voor kinderen tot 14 jaar oud is er vandaag een speciaal project. Daarbij draait alles om stoepkrijt. Doel is om te werken aan een groot kunstwerk waarbij er uiteindelijk tussen deze werken verbinding wordt gemaakt waardoor er één geheel ontstaat. Daarnaast was het Groninger Museum aanwezig met een minimuseum waar kinderen workshops konden volgen. Aanvankelijk hadden we ook een programma bedacht voor de tieners die in onze wijk wonen. We wilden hen aan de slag laten gaan met een workshop ‘beats maken’. Maar het is lastig om deze doelgroep te bereiken. Dus die hebben we helaas af moeten gelasten.”

Dat jullie een Kunstroute organiseren, dat is ook niet voor het eerst hè?

“We hebben dit drie jaar geleden ook gedaan. Toen vond het in de herfst plaats. Dat was wel een hele andere tijd want we zaten toen nog volop in de coronaperiode. Het was best wel heel eng om zo’n evenement te organiseren. Kunnen we het veilig opzetten? Voelt iedereen zich er senang bij? Feit is dat je bij dit evenement mensen bij thuis uitnodigt. Ik zat toen ook in de organisatie en op een dag als vandaag denk ik nog regelmatig even terug aan die dag. Dat laat mij ook beseffen dat vrijheid een groot goed is: dat we nu weer alles kunnen doen zonder beperkingen.”

Wat willen jullie met deze dag bereiken?

“Daar ging wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) vanochtend ook op in. Meneer Van Niejenhuis was vanochtend aanwezig om de route te openen. En waarom we dit doen is dat we eigenlijk met dit initiatief meerdere vliegen in één keer kunnen slaan. Mensen die meedoen lopen een route door de wijk waarmee ze in beweging zijn. Daarnaast komen ze in aanraking met kunst en cultuur. Dat is een verrijking voor de geest. Maar ook de sociale cohesie speelt een rol. De wijkbewoners leren elkaar vandaag kennen. Je raakt met mensen in gesprek waar je misschien nog niet eerder mee had gesproken. Het is een hele mooie dag om iets tegenover eenzaamheid en polarisatie te stellen.”

En jullie hebben ook ontzettend veel geluk met het weer …

“Het kan niet beter. De afgelopen periode hebben we wel een beetje in de rats gezeten. De maand mei is koud en regenachtig verlopen. En ook de eerste weken van juni boden geen verbetering. En vandaag is het prachtig. Daar zijn we heel blij mee. Je weet ook dat als het vandaag slecht weer was geweest, dat het niet zo mooi was geworden als dat het nu is.”

Vindt er over drie jaar weer een Kunstroute plaats?

“We gaan eerst nog even genieten van deze dag. De komende periode gaan we deze dag evalueren. En dan kan het zo maar zijn dat we over een aantal jaren weer een route organiseren. Het concept werkt. Er is vandaag veel animo. Dus genoeg redenen om er mee door te blijven gaan.”