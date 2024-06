Kunstenaar bouwt ijsbeer bij Groninger Museum na in LEGO, inclusief lichtgevende pis

Afbeelding uit instagram-video van Brick Art Stories (@brick_art_stories)

We hadden in Groningen al het Academiegebouw van LEGO. Een andere kunstenaar heeft nu ook de pissende ijsbeer, die sinds begin maart bij het Groninger Museum staat, nagebouwd met de klikbare bouwsteentjes.

De ijsbeer werd nagebouwd door Jordy Koevoets uit Breda. Onder de naam Brick Art Stories bouwt Koevoets miniatuurversies van bekende kunstwerken en acts. Deze keer was de pissende ijsbeer aan de beurt.

Het kunstwerk van kunstenaar Florentijn Hofman staat sinds begin maart bij het Groninger Museum, als onderdeel van de Kinderbiënnale ‘A better place’. Daarvoor stond het kunstwerk in Amersfoort. Met het kunstwerk wil Hofman mensen na laten denken over een betere wereld.

De ijsbeer kan, net als het echte kunstwerk, ook ‘pissen’ met een druk op de knop.