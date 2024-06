Kroegbaas Arend Roggen van café Boone overleden

Kroegbaas Arend Roggen links op de kruk. Foto: Foto: Maikki Kivinen

Kroegbaas Arend Roggen van café Boone aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoortbuurt is zaterdag na een kort ziekbed op 66-jarige leeftijd overleden. Dat laten familieleden en naasten aan OOG Tv weten.

Roggen kwam ter wereld in de Oosterpoortbuurt. Ongeveer 24 jaar geleden werd hij kastelein van café Boone. Met de naam van het café eerde hij zijn vader die de bijnaam ‘Boone’ had. “Mijn vader heette eigenlijk Berend, maar omdat hij uit een grote familie kwam, had iedereen een bijnaam. Ik was zeven jaar oud toen hij overleed. Toen ik kroegbaas werd, besloot ik om het café naar hem te vernoemen”, liet Roggen eerder weten.

Keeper

Aanvankelijk lonkte een carrière in het voetbal. Op 8-jarige leeftijd begon Roggen bij De Vogels waarna verschillende kampioenschappen en jeugdelftallen doorlopen werden. Toen hij 16 jaar oud was debuteerde hij als keeper in het eerste elftal waarna er al vrij snel een basisplaats lonkte. Daarna heeft Roggen gevoetbald bij vv Groningen en Blauw Geel. Tot zijn 42ste speelde hij in het eerste elftal van Blauw Geel waarbij hij nooit een gele- of rode kaart op zijn naam zette. Volgens eigen zeggen waren er mogelijkheden om hogerop te komen maar bleef hij Blauw Geel trouw, ook omdat hij niet te koop was. In eerdere interviews heeft Roggen laten weten dat het hele amateurvoetbal kapot gaat aan geld.

‘Oom Wiepie Visser-bokaal’

In café Boone is het voetbal nooit ver weggeweest. Tijdens wedstrijddagen van de FC stroomde het café voor de wedstrijd vol om er een biertje te drinken waarna men met zijn allen richting het stadion ging. Op andere dagen was Boone een buurtcafé waar iedereen welkom was. De jaarlijkse ‘Oom Wiepie Visser-bokaal’ is een voorbeeld dat het niet alleen om voetbal draaide. Roggen begon 24 jaar geleden met een viswedstrijd. De laatste editie vond vorig jaar plaats waar dertig deelnemers aan deel namen. De opdracht? Zoveel mogelijk vis vangen in de Groningse Diepen.

“Die soep is zo lekker joh”

Roggen genoot volop van deze dag. Vorig jaar liet hij aan OOG Tv weten: “Weet je wat het zo leuk maakt? In de ochtend wordt er gestreden. En na 13.00 uur komt iedereen hier bij het café terug en dan maken we er een mooie middag van. Er staat dan een grote pan met zelfgemaakte tomatensoep klaar. Dat is binnen een oogwenk op, want die soep die is zo lekker joh. En ondertussen staat de barbecue aan en er is drinken. Eigenlijk kan het gewoon niet beter. Dit is echt een feestje.”

“Bedankt voor alles”

Dat de kroegbaas er niet meer is komt hard binnen. Ronald schrijft op sociale media: “Mister legende Oosterpoort. RIP. Bedankt voor alles.” Familie laat weten dat café Boone voorlopig gesloten blijft. Op dit moment is onbekend wat er met het café gaat gebeuren. Café De Kleine Oosterpoort aan de Meeuwerderweg is wel geopend waar mensen welkom zijn om troost te bieden.