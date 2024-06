Kosten van een graf in Groningen flink gestegen; Esserveld is het duurst

Foto gemeente Groningen

De gemiddelde kosten van een graf in de provincie Groningen zijn afgelopen jaar met 170 euro toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartspecialist Monuta.

Gemiddeld betalen we in Groningen bijna 3.000 euro voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. Voor een crematie met gebruik van de aula ligt de prijs in onze provincie op gemiddeld 1.580 euro. Dat is 38 euro meer dan vorig jaar. Monuta heeft voor het onderzoek bij 1.149 begraafplaatsen en 116 crematoria gekeken.

Het verschil met de rest van ons land is vrij groot: in Groningen betalen we voor een graf ruim 700 euro minder dan gemiddeld in het land. Een crematie is 66 euro goedkoper. In Noord- en Zuidholland is men gemiddeld het duurst uit voor een begrafenis; in Overijssel kost een crematie het meest. Toch ligt de duurste begraafplaats van ons land in Groningen. Op Esserveld betaal je bijna 8900 euro voor een graf met een looptijd van 30 jaar.

Het percentage begrafenissen loopt al jaren terug: twee derde van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor cremeren.