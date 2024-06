Komende donderdag militaire konvooien over ringwegen in Stad

Militair konvooi van Defensie - Foto via Defensie

Wie komende donderdag over de A28 of de ringwegen van Groningen rijdt, zou zomaar eens één of meerdere militaire konvooien tegen kunnen komen.

Volgens Nieuws.nl doorkruisen de militaire konvooien komende donderdag heel Nederland vanuit de Eemshaven. Vanuit de Eemshavenweg komen de transporten aan in onze gemeente, waarna ze over de ringwegen richting de A28 rijden. Daarna gaan de transporten verder richting het zuiden. Defensie zou hebben laten weten dat het probeert om de spitsuren zoveel mogelijk te vermijden.

De konvooien zijn onderdeel van de terugkeer van Defensiepersoneel en -materieel uit Litouwen, waar het de afgelopen maanden deelnam aan de grote, internationale oefening. De transporten zijn ook onderdeel van de oefening. In de Eemshaven wordt een schop gelost met materieel, waarna het snel en efficiënt op de plek van bestemming aan moet komen. Dat gebeurt niet alleen over de weg, maar ook op het spoor.