Komend najaar eerste bewoners naar opvanglocatie Eemsgolaan

Foto: Jaron Bergsma

De gemeente verwacht komend najaar de eerste bewoners voor de opvanglocatie aan de Eemsgolaan. Dat staat in een brief die de omwonenden een dezer dagen ontvangen.

De brief is een vervolg op een inloopbijeenkomst op 10 juni. Daar kreeg de gemeente veel vragen en zorgen te horen, maar ook positieve reacties. De vragen gingen vooral over veiligheid, bewonerssamenstelling en de vergunningsprocedure. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen.

Het college heeft gekozen om de reguliere vergunningsprocedure te volgen. Dat betekent dat er meer tijd wordt genomen om het proces zorgvuldig te doorlopen en rekening te houden met de vragen en zorgen van de omgeving. De aanvraag is voor de noodopvang voor één jaar, maar de intentie is om aan de Eemsgolaan langer asielzoekers op te vangen.

Om de locatie geschikt te maken voor de opvang, moet het COA een aanvraag doen bij de gemeente. Die gaat de aanvraag vervolgens publiceren. Tegen de aanvraag zelf kan geen bezwaar worden gemaakt, maar wel tegen het besluit dat de gemeente hierover neemt. Dat besluit wordt na de zomer verwacht. Men heeft daarna zes weken de tijd om bezwaar te maken.

De gemeente maakt afspraken met onder andere de politie en het COA over veiligheidsmaatregelen; die worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Dat plan wordt onderdeel van de vergunningsaanvraag. Zo kan iedereen lezen om welke afspraken het gaat. De gemeente is op dit moment al in gesprek met vertegenwoordigers van De Kring, de Buitenhof, de ondernemers en de wijkraad.

Het COA kijkt of ze het gebouw geschikt kan maken voor meerdere doelgroepen, zodat er niet enkel alleengaande mannelijke bewoners kunnen verblijven. Het pand wordt ingericht voor maximaal 300 bewoners. Het COA houdt na de opening regelmatig overleg met omwonenden, de wijkagent en de gemeente.