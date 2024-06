KNSB: ‘Kardinge van levensbelang voor toekomst schaatsen in Noord-Nederland’

Foto: Door Ra-smit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1825018

“Het behoud van Kardinge is voor ons prioriteit nummer één”, laat directeur Herman de Haan van de KNSB woensdagmiddag weten. Volgens de baas van schaatsbond is de behoefte aan een ijscomplex in Stad zo groot, dat deze niet verloren mag gaan.

Daarmee haakt de landelijke schaatsbond in op de discussie in Groningen over het al dan niet vervangen van de inmiddels dertig jaar oude ijshal. De schaatsbond wil, net als veel andere belanghebbenden en verschillende politieke partijen, dat het college en de gemeenteraad ervoor zorgen dat de ijsbaan in Kardinge niet verdwijnt.

Daar is wel kans op, omdat de huidige ijshal zijn beste tijd heeft gehad. Opknappen heeft eigenlijk geen zin meer, maar een nieuwe ijsbaan bouwen kan de gemeente niet alleen betalen. Het gemeentebestuur probeert geldschieters (in de vorm van andere gemeentes en provincies) te vinden, maar die lijken nog niet erg happig om bij te dragen. De gemeenteraad liet eerder deze maand dan ook weten dat het probeert om de faciliteiten van Kardinge te behouden voor het noorden. Maar dat zou kunnen betekenen dat de ijshal niet in Groningen blijft.

Voor de KNSB is er echter geen twijfel, stelt De Haan namens de schaatsbond. “Wanneer je als wintersporters in juni zoveel actieve leden op de been krijgt, inclusief opvallend veel jeugd, dan is wel duidelijk dat de ijsbaan in Groningen in een behoefte voorziet. Het is voor ons cruciaal dat op die locatie een volwaardige ijsbaan blijft bestaan. Een accommodatie voor alle takken van de schaatssport: langebaan, shorttrack, kunstrijden, marathon en ijshockey. Een baan ook die geschikt is voor nationale wedstrijden, inclusief NK’s. Aan zo’n accommodatie, die je klimaatneutraal en energiezuinig kunt bouwen, bestaat grote behoefte.”