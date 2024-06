Klarinetorkest Capriccio wil naar Dublin, benefietconcert om dit mogelijk te maken

Foto: Capriccio Clarinet Orchestra

Het Capriccio Clarinet Orchestra met leerlingen van muziekscholen ’t Clockhuys uit Haren en Het Kielzog uit Hoogezand is uitgenodigd mee te doen aan het Clarinetfest in Dublin in augustus. Om deze reis mogelijk te maken, organiseert het orkest een benefietconcert.

Onder de noemer ‘Capriccio Goes To Dublin-Party’ hoopt het orkest genoeg geld in te zamelen om deze bijzondere reis mogelijk te maken.

Het is voor het eerst dat het orkest deze kans kan grijpen, vertelde dirigent Ailien de Beer zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “vaak lukt het ons niet om er naartoe te gaan. Het is namelijk vaak in Amerika en valt in de zomervakantie. Dit is dichterbij en de zomervakantie valt dit jaar eerder, waardoor wij nu naar Dublin kunnen.”

Een reis naar Ierland is duur, zegt De Beer. De leden van het orkest dragen zelf bij aan hun kosten, maar dat is niet voldoende om de kosten voor de meerdaagse reis en het bijbehorende verblijf te dekken. Daarom vindt het benefietconcert plaats. “Wij zijn heel actief geweest met een bloembollenactie en concerten. We hebben nog 2500 euro nodig en geven daarom woensdag het benefietconcert. Het wordt een echt Iers feestje, onder meer samen met Folk Surprise.”

De Beer wil de reis naar Ierland ook maken in de geest van haar eerder dit jaar overleden vader. Hij richtte Capriccio 35 jaar geleden op, vertelde een trotse De Beer. “Hij gaf al 40 jaar les in Haren en Hoogezand en vond een half uurtje les niet genoeg. Daarom moesten ze maar samen gaan spelen op zaterdagochtend. Hij begon met zeven leerlingen en dat is flink uitgegroeid naar 35 leden, 35 jaar later. Twee jaar geleden kreeg hij voor de tweede keer de diagnose leukemie. Ik had zijn muzieklessen al overgenomen en hij vond dat ik dan ook maar Capriccio moest gaan leiden, omdat hij niet meer beter werd. Hij heeft mij nog twee jaar lang geholpen het orkest te leiden zoals hij dat altijd deed.”

De benefietavond is op woensdagavond vanaf 19:30 uur in Het Kielzog in Hoogezand. De entree is gratis, maar er wordt een donatie gehouden en er worden Ierse drankjes geschonken, waarvan de opbrengst naar het orkest gaat.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: