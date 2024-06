Kijkje nemen op bouwterrein in Stad? Zaterdag kan en mag het

Foto: Bouwbedrijf Kooi Appingedam

In de gemeente zijn komende zaterdag verschillende bouwplaatsen te bezoeken door het publiek. In het hele land vindt de zestiende editie plaats van de Dag van de Bouw. Doel van de dag is om een blik in de keuken te laten werpen, maar ook om relaties in de omgeving te versterken.

Eén van de bouwplaatsen die zaterdag te bekijken is, is het nieuwe ‘familiehotel’ aan de Oosterstraat. Sinds woensdag hangt hier al een opblaasolifant boven de deur, die bezoekers attent maakt op de openstelling. Aannemers laten bezoekers zien hoe bestaande panden aan de driehoek Gedempte Kattendiep/Oosterstraat/Kleine Peperstraat worden omgebouwd tot een familiehotel met ruim 100 kamers.

Hoofdstation

Een andere locatie in de gemeente die meedoen is het Hoofdstation. Hier is het publiek van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Bezoekers kunnen via een wandelroute het bouwterrein bekijken en afdalen tot in de diepte van de bouwkuip. Het terrein is niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken. Stevig schoeisel is vereist en er zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar.

Bietenbrug

De Coöperatiebrug, die in de toekomst de naam de ‘Bietenbrug’ gaat krijgen, is zaterdag ook te bezichtigen. Bezoekers aan de ontsluiting voor de nieuwe woonwijk de Suikerzijde kunnen onder meer een kijkje nemen in de normaal niet toegankelijke basculekelder. Werknemers van de bouwende bedrijven zijn aanwezig om uit te leggen wat er allemaal voor nodig is om een brug te maken.

In de gemeente Groningen doen nog drie andere locaties mee aan de Dag van de Bouw. Meer informatie daarover is hier te vinden.