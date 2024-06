Kerklaan wordt fietsstraat; auto’s zijn er ’te gast’

De Kerklaan wordt een fietsstraat die bovendien aantrekkelijker wordt gemaakt voor bewoners en ondernemers. Het college van B&W heeft de plannen deze woensdag bekendgemaakt.

Voor de uitvoering van de plannen is 200 duizend euro extra nodig vanwege gestegen kosten en de extra aandacht voor de leefkwaliteit. De investering kost nu bijna 1,5 miljoen euro. De provincie betaalt 6 ton mee. Het definitieve ontwerp is in overleg met de bewoners en ondernemers gemaakt.

Duizenden fietsers gebruiken dagelijks de Kerklaan, op weg van de binnenstad naar de Zernike Campus, en andersom. Daarom zijn automobilisten er straks te gast en moeten ze hun snelheid aanpassen. Het wegdek krijgt rood asfalt en de parkeerplekken komen om een verhoogd gedeelte te staan. Van de 60 parkeerplekken blijven er 48 over.

Verder komt er meer groen en meer ruimte voor fietsenstallingen. De terrassen blijven behouden. De rijbaan wordt visueel smaller en er komen drie verhogingen in de weg. De zebrapaden blijven. Er komen 35 bomen, zes meer dan er nu staan. Bomen met een slechte conditie worden vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar starten.