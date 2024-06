Keeper Etienne Vaessen tekent voor drie seizoenen bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft Etienne Vaessen gecontracteerd. De 28-jarige doelman tekent een overeenkomst voor drie seizoenen met een optie voor nog een extra jaar.

De 28-jarige doelman komt transfervrij over van RKC Waalwijk en speelde in totaal 210 wedstrijden in de hoofdmacht. Aan het einde van het afgelopen seizoen debuteerde hij als international van Suriname, het land waar zijn opa werd geboren.

Vaessen had een ruime keuze wat betreft clubs uit binnen- en buitenland, maar koos dus voor de FC. “Het contact met de club speelde al een tijdje en ik heb alle opties zorgvuldig afgewogen,” zegt hij op de website van FC Groningen. “Ik ben heel blij met deze stap. FC Groningen is een geweldige club met een groot stadion en een mooie achterban. Daar kreeg ik direct een heel goed gevoel bij en daarnaast was ik onder de indruk van de presentatie en het ontwikkelplan van de club.”

De doelman kijkt uit naar zijn avontuur in Groningen. “Alles is nieuw. Het stadion, de mensen, de omgeving. Ik heb hier bewust voor gekozen om mezelf ook als mens te ontwikkelen. Ik ken de supporters van mijn wedstrijden hier met RKC en van wedstrijden op televisie. Ze maken heel veel lawaai en staan in voor- en tegenspoed achter de ploeg. Ik kijk uit naar het moment om hier op het veld te staan in het shirt van FC Groningen.” Vaessen gaat bij de FC de strijd aan met eerste doelman Hidde Jurjus.