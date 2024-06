Kabinet legt afspraken over inlossen ereschuld aan Groningen in de wet vast

Foto: Rijksoverheid

De ministerraad stemde vrijdag in met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief om maandag te starten met de internetconsultatie van ‘de Groningenwet’. Naast de 250 miljoen per jaar (voor de komende dertig jaar) voor ‘sociaal en economisch herstel en verduurzaming’ legt de wet vast dat schades tot 60.000 hersteld worden zonder te kijken waar de schade vandaan komt.

Ook bepaalt de Groningenwet dat ook nieuwe kabinetten, zolang als nodig is, voldoende geld vrijmaken om bevingsschade ruimhartig te vergoeden en huizen veilig te maken. Verder zorgt de wet voor een structurele samenwerking tussen het rijk, de overheden (gemeentes en provincies) in het aardbevingsgebied en bewonersorganisaties.

Ook de doelen van de sociale agenda, opgesteld door kwartiermaker Henk Nijboer, zijn door de ministerraad vastgesteld. Voor de doelen is de komende dertig jaar honderd van de 250 miljoen euro beschikbaar. De provincies en gemeenten in het aardbevingsgebied gaven vorige week al hun fiat over de gestelde doelen.