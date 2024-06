Kaartverkoop internationaal hoofdprogramma Noorderzon van start

Foto: Niels Knelis Meijer

De kaartverkoop voor het internationaal hoofdprogramma van Noorderzon is zaterdagmiddag van start gegaan. De kaartverkoop vindt in etappes plaats.

“Naast het internationale hoofdprogramma kun je vanaf vandaag ook tickets kopen voor het eerste deel van het programma &Society”, laat de Noorderzon-organisatie weten. “De rest van het programma volgt tijdens de kaartverkoop die op 22 juli van start gaat.” Voor de vrienden van Noorderzon start de kaartverkoop al een dag eerder. “We zijn heel erg blij met de steun van onze trouwe, groeiende vriendengroep. Zij ontvangen als vriend 24 uur eerder toegang tot de kaartverkoop.”

Het internationale hoofdprogramma bestaat onder andere uit Guillermo Cacace met GAVIOTA. Middelpunt van deze voorstelling is een tafel met chips en wijn met daaromheen vijf Argentijnse vrouwen waarbij het gaat over liefde, gebroken ambities en onuitgesproken verlangens. Guillermo Calderon uit Chili komt naar Groningen met de voorstelling Vaca. Politieke satire waarbij het gaat over de groeiende klassentegenstellingen. Jeremy Nedd en Impilo Mapantsula brengen op Noorderzon de voorstelling blue nite to the galaxy around olodumare op de planken. Deze Zwitserse en Zuid-Afrikaanse productie draait om de James Webb Telescoop die in de zomer van 2022 sterrenstelsels op meer dan tien miljard lichtjaar vastlegde. Kunnen we dansend onze weg vinden naar een beter begrip van onze eigen plaats in de tijd, vragen Nedd en Mapantsula zich af.

Het eerste deel van het &Society-programma bestaat uit namen als GRAS en De Linkse Mannen Lossen Het Op. Een volledig overzicht van het programma vind je op deze website. De 34ste editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 22 augustus tot en met zondag 1 september.