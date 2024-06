Jorinde van Klinken pakt zilver bij kogelstoten op EK Atletiek

Foto: atletiek.nl

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft vrijdagavond een zilveren medaille behaald bij het EK Atletiek in Rome. Bij het kogelstoten kwam ze tot een afstand van 18 meter 67. Het werd een oranje feestje, want Jessica Schilder uit Volendam won goud: zij stootte de kogel 10 centimeter verder.

Van Klinken, 24 jaar oud, had het vrijdag bijzonder druk. Eerst de kwalificatie voor het kogelstoten en vervolgens hetzelfde bij het discuswerpen. In beide gevallen haalde ze eenvoudig de finale. Bij de finale van het kogelstoten hoefde ze dus alleen landgenote Schilder voor te laten gaan. De finale van het discuswerpen vindt zaterdag plaats. Van Klinken is ook daar één van de favorieten, mede gezien haar nationale record van 70 meter 22.

“Ik ben zóóóó blij,” zei Van Klinken voor de NOS. “Ik hoop dat de mensen beseffen hoe fenomenaal het is dat we 1 en 2 zijn geworden.” En de winnares aankijkend: “Volgende keer pak ik háár.” De Nederlandse medaillewinnaars benadrukten dat het seizoen pas begonnen is: “Niemand staat nog op zijn volle kracht.”

Voor de 21-jarige Groningse Sofie Dokter, clubgenote van Van Klinken, stond de eerste dag van de zevenkamp op het programma. Ze begon de wedstrijd enigszins moeizaam, met een tijd van 13,77 seconden op de 100 meter horden. Bij het hoogspringen wipte ze over 1 meter 80, om vervolgens bij het kogelstoten een uittekende afstand van 13 meter 71 te werpen. De eerste dag werd afgesloten met de 200 meter, waarop ze een prima tijd van 23,72 seconden neerzette. Vooral het tweede deel van de race verliep heel goed. Dokter staat voorlopig op de vierde plaats met 3774 punten.

“Ik ben heel blij met die 200 meter,” zei alleskunner Dokter bij de NOS, “maar ben nu wel erg moe. Ik heb een steady eerste dag gedraaid en geen grote fouten gemaakt.” Zaterdag volgen het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter; en hopelijk ook kwalificatie voor de Olympische Spelen.