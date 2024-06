Jan Evert Scholtenlaan vanaf maandag helemaal afgesloten voor autoverkeer

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Sinds 6 mei is de Jan Evert Scholtenlaan bij het Stadspark al afgesloten voor verkeer vanuit het Stadspark. Komende maandag wordt de route ook afgesloten voor auto’s richting het park.

De afsluiting van de Jan Evert Scholtenlaan is nodig omdat aannemerscombinatie Herepoort bezig gaat met de definitieve inrichting van het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de weg en de rotondes.

Auto’s naar het Stadspark moeten omrijden via de westelijke ringweg, de afrit naar de Zeeheldenbuurt (Peizerweg) en de Campinglaan. Vanwege de afsluiting van de Jan Evert Scholtenlaan wordt de Campinglaan tijdelijk opengesteld voor autoverkeer.

In het weekend van 24 juli 20:00 uur tot en met 26 juli 06:00 uur is de Jan Evert Scholtenlaan ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij het Piccardthof.