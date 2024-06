iPad Henk Krol gestolen in trein naar Groningen

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Voormalig parlementslid Henk Krol is zaterdagmiddag bestolen van zijn iPad. Op X meldt de politicus dat de diefstal plaatsvond in de trein tussen Assen en Groningen.

De voormalig politiek leider van 50PLUS arriveerde rond 17.10 uur op het Hoofdstation in Groningen. “Terwijl ik even naar het toilet ging zag ik dat mijn iPad werd gestolen”, schrijft Krol. Krol ondernam direct actie en blokkeerde zijn betaalpassen. Ook heeft hij geprobeerd om het apparaat te lokaliseren. Krol: “Bij het busstation in Stad is het apparaat uitgeschakeld.”

Het is onbekend of de politicus inmiddels aangifte heeft gedaan van de diefstal.