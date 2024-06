Inzamelen schoendozen met schoolspullen voor Oekraïne gaat finale in: “Alle hulp is welkom”

Het doel is om in augustus 5.000 schoendozen met schoolspullen over te brengen naar Oekraïne. De actie loopt voortvarend maar Willemijn Kemp van de Sociale Brigade uit Haren zegt dat er nog wel wat hulp gebruikt kan worden.

Hoi Willemijn! De actie om schoendozen te vullen is eerder dit jaar ontstaan hè?

“Klopt. In Oekraïne is er vanwege de oorlog een gebrek aan alles. Bij ons is het idee geboren om daarom schoendozen met schoolspullen in te zamelen. Dan moet je denken aan kleurpotloden, gekleurde pennen, stickers, puntenslijpers en kleurrijke notitieboekjes. Deze zomer willen we de dozen naar Oekraïne brengen zodat kinderen er vanaf de start van het nieuwe schooljaar gebruik van kunnen maken.”

Hoe gaat het op dit moment met de actie?

“Het gaat goed. Wat we bij deze actie vragen is of mensen een donatie willen doen. Dat kunnen kleurpotloden zijn of bijvoorbeeld een notitieblok. We zoeken nieuwe spullen. Dus geen kapotte pennen of puntenslijpers uit het jaar nul. De spullen kunnen gebracht worden naar ons inzamelpunt aan de Ulgersmaweg 51 in Stad of aan de Beatrixlaan 32 in Haren. Ook is het mogelijk om een geldbedrag te doneren. Als je niet zo mobiel bent, of je woont niet in de regio Groningen, maar je wilt wel helpen, dan kun je een bedrag overmaken zodat wij daarmee de schoolspulletjes aan kunnen schaffen en in de schoendozen kunnen stoppen.”

Hoeveel schoendozen hebben jullie op dit moment klaar staan?

“We hebben nu duizend dozen klaar staan in ons magazijn. Als we in de zomer vertrekken willen we er minimaal tweeduizend meenemen, maar de hoop is eigenlijk op nog meer. We kunnen daarom wel wat hulp gebruiken. Grote bedrijven kunnen misschien een duit in het zakje doen. Maar ook op andere manieren kunnen er wellicht acties ondernomen worden om straks met zoveel mogelijk spullen naar Oekraïne af te reizen.”

Eerst over die reis. Ik heb begrepen dat jezelf van plan bent om naar het land af te reizen?

“Klopt. De reis zal plaatsvinden in augustus. We reizen allereerst af naar Lviv in het oosten van Oekraïne. Van daar reizen we door naar het oblast Mykolajiv in het zuiden. Daar willen we het stadje Snihurivka bezoeken. In deze regio willen we een deel van de schoendozen overhandigen. Via Kyiv reizen we weer terug, waarbij we de hoop hebben dat we ook daar wat dozen af kunnen geven om kinderen mee te verblijden.”

Je vertelde dat er wel wat hulp gebruikt kan worden. We zitten in de laatste weken voor de zomervakantie. Ligt hier misschien ook een mooie opdracht voor scholen om door middel van een maatschappelijk project een handje te helpen?

“Scholen die dat willen doen, die zijn zeker welkom. En het gebeurt ook al. De Fiduciaschool uit Stad heeft de afgelopen periode een actie gehouden. Dit heeft een heel mooi resultaat opgeleverd. En er zijn nog een aantal basisscholen bezig met een actie. Mocht je dit als docent of als schoolbestuurder ook overwegen, neem dan ook gerust even contact met ons op.”

Wanneer is deze actie geslaagd?

“We hebben 5.000 schoendozen beloofd. En dat is wat we ook willen gaan bewerkstelligen. We zullen niet eerder dan dat gaan stoppen met deze actie.”

In onderstaande afbeelding een overzicht van wat er ingezameld kan worden: