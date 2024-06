Invulling van plek afgebrand casino duurt nog wel even, daarom nu eerst een tuintje langs de wand

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

De wand voor de voormalige locatie van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep moet groener worden, vinden ondernemers uit de omgeving en de gemeente. Letterlijk en figuurlijk: de wand heeft een paar weken geleden al een groen kleurtje gekregen. Nu zijn er ook klimplanten aangeplant.



De vergroening van de wand is volgens wethouder Wijnja een ’tussenstap naar een definitieve nieuwe invulling’ van de plek waar tot 2017 Holland Casino was gevestigd. Via Ruimte voor Jou laat Wijnja weten dat de planvorming voor een nieuw gebouw op de plek van het afgebrande casino nog wel een tijdje gaat duren.

Daarom wordt de locatie nu, door middel van een geveltuintje, omgetoverd tot een groene wand. “Dit is een mooie manier om meer groen in de binnenstad toe te voegen”, stelt Wijnja. “Extra groen gaat hittestress tegen en is goed voor de biodiversiteit. Ik hoop dat deze groene wand andere bewoners en ondernemers in de binnenstad inspireert om hun gevel of wanden ook te vergroenen.”