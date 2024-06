Innovatieve opleiding Alfa-college ontvangt 1,2 miljoen euro

foto: André Huitenga

Het Alfa-college heeft met de opleiding Interculturele coach – Onderwijsassistent de eerste prijs van de Nederlandse Onderwijspremie gewonnen, met een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Deze prijs, uitgereikt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), is een erkenning voor de maatschappelijke bijdrage van de opleiding. De Nederlandse Onderwijspremie bedraagt in totaal 7,5 miljoen euro en wordt bij mbo, hbo en wo verdeeld over de drie genomineerde teams die een initiatief hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot verbetering van het onderwijs.

De niveau 4 BBL-opleiding Interculturele coach – Onderwijsassistent van het Alfa-college begeleidt leerlingen en ouders in het onderwijs. De Nederlandse Onderwijspremie beoordeelt het het onderwijsteam en het het programma als ‘zeer goed’.

“We zijn supertrots dat we deze eerste prijs hebben gewonnen. Met ons team hebben we hier hard voor gewerkt”, zegt Carlien Klaassens, onderwijskundig teamleider bij de opleiding Interculturele coach – Onderwijsassistent van het Alfa-college.

Het Alfa-college is een christelijk ROC dat 15.000 leerlingen opleidt met vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg.