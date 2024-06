Inloopbijeenkomst over voorlopig ontwerp Gerrit Krolbrug in het Floreshuis

In het Floreshuis worden bewoners bijgepraat door Rijkswaterstaat. Foto: Lars Faber

Rijkswaterstaat houdt woensdagmiddag- en avond een inloopbijeenkomst in het Florishuis over het voorlopig ontwerp van de Gerrit Krolbrug. Bewoners kunnen van 16:00 tot 20:00 naar binnen lopen.

In de kantine is een voorlopig ontwerp van de Gerrit Krolbrug te zien in de vorm van een 3D animatie. Daarnaast zijn er ook informatiepanelen wat voor invloed de plannen hebben op de omgeving. Bewoners kunnen Rijkswaterstaat ter plekke vragen stellen en hun mening geven over het ontwerp.

Omgevingsvergunning

Rijkswaterstaat heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Met de vergunning kunnen de plannen rondom de Gerrit Krolbrug ingepast worden in bestemmingsplannen.

Voordat de gemeente de vergunning verleent, kunnen bewoners reageren op het ontwerp. De inzageperiode is van 17 mei tot en met donderdag 27 juni aanstaande. De plannen zijn te vinden op de website van de gemeente.