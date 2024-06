‘Imposante’ Finse middenman Zhbankov (20) tekent bij Lycurgus

Alexej Zhbankov - Foto via Lycurgus

Alexej Zhbankov is de volgende aanwinst van Nova Tech Lycurgus voor komend seizoen. De 20-jarige middenman tekent één seizoen in Groningen.

Zhbankov komt over van het Finse Raision Loimu. De volleyballer van Russische komaf is Fins international speelde tot nu toe alleen voor ploegen uit zijn thuisland. Bij Lycurgus gaat de 2.06 meter lange en honderd kilo zware Zhbankov zijn eerste avontuur in het buitenland aan. “Hier ga ik op een hoger niveau spelen dan in Finland en dat maakt me beter”, vertelt Zhbankov. “Deze ervaring heb ik nodig om dichter bij het niveau van de beste spelers ter wereld te komen. Bovendien heeft Lycurgus grote ambities en ik hoorde goeie dingen over de club. En van een coach als Mark Lebedew kan ik veel leren.”

Lebedew laat weten te kiezen voor Zhbankov als middenman vanwege zijn fysieke aanwezigheid bij het net: “lexej heeft al de nodige ervaring ook bij het nationale Finse team. We denken dat hij ons erg goed kan helpen en past in het team dat we gaan bouwen. Een professionele jongen die fit is en bij onze ambities past.”