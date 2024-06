Hunzefestival zaterdag bij Het Groninger Landschap: “Via touwbruggen over het water klimmen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap vindt zaterdag het jaarlijkse Hunzefestival plaats. De natuurorganisatie vertelt dat het een dag vol natuur en avontuur gaat worden.

Het Hunzefestival, dat voorheen bekend stond als het Midzomerfestival, is het grootste natuur-doe-spektakel van het Noorden. “Via touwbruggen kun je over het water klimmen. Je kunt waterbeestjes vissen uit de sloot. En je kunt lekker spelen tussen de koeien en kippen”, laat Het Groninger Landschap weten. “Het Hunzefestival is bedoeld om kinderen spelenderwijs in aanraking te laten komen met de natuur.”

Het programma begint zaterdag om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De toegang is gratis. De afgelopen jaren waren er edities waarbij het festival ook op zondag werd gehouden: dit jaar gaat het alleen om de zaterdag.

In 2016 maakte OOG Tv een reportage over het Hunzefestival: