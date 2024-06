Huis de B wint landelijke finale Speelruimte Award

Kinderopvangorganisatie Huis de B aan de Adriaan van Ostadestraat heeft de landelijke finale van de BK Speelruimte Award gewonnen.

Huis de B is een centrum voor kinderopvang en wijkactiviteiten in de Schildersbuurt. De verkiezing werd georganiseerd door de Branchevereniging Kinderopvang, met meer dan duizend aangesloten organisaties. Directeur Petra Winters nam de prijs dinsdag in ontvangst.

Winters: “Deze overwinning is een enorme eer voor ons team. Het is een prachtige erkenning van onze filosofie: Samen Spelen, Samen Leren en Samen van alles uitproberen. Bij Huis de B krijgen kinderen een overvloed aan spelmogelijkheden, wat hen helpt in hun autonome ontwikkeling. Ze kunnen vrij spelen en hun talenten tot volle bloei laten komen.”