Honderden meters waterleiding worden vrijdagnacht onder het Eemskanaal door getrokken

Waterbedrijf Groningen is druk bezig met de aanleg van een nieuwe transportleiding voor drinkwater bij de Berlagebrug. Dat gebeurt via een gestuurde boring, waardoor de leiding zonder al te veel graafwerk en overlast midden in de binnenstad kan worden aangelegd, op behoorlijke diepte. Vrijdagnacht wordt de leiding ingetrokken.

De nieuwe leiding gaat een oude ‘zinker’ (transportleiding) vervangen die over de bodem van het Eemskanaal ligt. Deze leiding is lek en de vervanging is daardoor dringend.

De ‘zinker’ wordt vervangen door een zogenaamde ‘horizontaal gestuurde boring’: een boring met een lengte van ongeveer 380 meter in een grote, dertig meter diepe boog onder het Eemskanaal. Daarvoor worden de leidingdelen ter plaatse aan elkaar gelast en over straat uitgelegd. Vervolgens worden de leidingen door telescoopkranen in een juiste boog in de lucht gehouden. Daarna wordt de hele leiding in één keer ondergronds getrokken.

Het ‘huzarenstukje’, zoals het Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden noemt, wordt expres in de avonduren uitgevoerd. Dit omdat het Damsterdiep (deels) dicht moet tijdens de operatie. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen zijn de komende avond en nacht gekozen.