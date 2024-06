Hondenfestival trekt veel belangstelling: “Mooie combinatie van lol maken en kennis delen”

Foto: Ellen Beck

De eerste editie van het Hondenfestival in de Oosterparkwijk is zaterdag een groot succes geworden. Chris Guikema van WIJ Oosterparkwijk zegt dat er nagedacht wordt of er ook een vervolg aangegeven kan worden.

Hoi Chris! Een groot succes. Vertel!

“Het was een hele mooie dag. We hebben deze dag opgezet samen met studenten van het Terra College en we hebben een hele mooie lijn weten te pakken. En natuurlijk is het spannend. Hoeveel mensen komen er op af? Hoe wordt er op gereageerd? In de aanloop hadden we 75 aanmeldingen. Uiteindelijk mochten we gisteren ruim honderd honden verwelkomen en kwamen er zo’n driehonderd belangstellenden op af. En de geluiden waren na afloop heel positief.”

Een Hondenfestival. Wat is het precies?

“De Oosterparkwijk heeft meerdere bewoners. Al snel wordt er gedacht aan de mensen maar huisdieren maken er ook onderdeel van uit. Wat wel eens vergeten wordt is dat een hond net zoveel aandacht nodig heeft als een mens. Het is niet alleen eten geven en een rondje lopen. Dus dit festival was gericht om kennis over te dragen. Dat het bijvoorbeeld verstandig is om de tanden van je hond te poetsen. Dat het belangrijk is om gezondheidschecks uit te voeren. En wat je moet doen als tijdens het wandelen de hond als het ware je arm uit de kom trekt. Zo was er een gedragsdeskundige aanwezig die hier antwoord op kon geven.”

Laagdrempelig informatie overdragen dus?

“Klopt. Je kunt dat heel belerend gaan doen. Maar dat werkt niet. Het is veel leuker om zoiets op een laagdrempelige manier te doen. In combinatie met leuke activiteiten. Zo kon er een behendigheidsparcours worden afgelegd, waren er kunstenaars die van je hond een karikatuur maakten en konden de honden ook zelf een kunstwerk maken. Het was heel leuk, gezellig en soms ook gewoon hilarisch.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Tijdens het Hondenfestival was er volop informatie te verkrijgen. Foto: Ellen Beck

Alle onderdelen vonden plaats op verschillende locaties hè?

“Deelnemers liepen een zogeheten Snuffeltocht. Je kwam gedurende deze tocht langs locaties waar activiteiten waren. Zo kwam je langs Het Oude Politiebureau aan maar ook wijkcentrum bij Van Houten en Ons Belang. En uiteindelijk leverde het een hele mooie combinatie op waarbij er op een ludieke en inhoudelijke manier aandacht werd gevraagd voor de hond en waar iedereen weer tevreden naar huis ging.”

Krijgt het ook een vervolg?

“We zijn heel enthousiast. De komende tijd gaan we deze dag evalueren en dan gaan we nadenken of dit ook een vervolg kan krijgen.”

Ik kan me voorstellen dat bewoners uit andere wijken zoiets ook wel zien zitten …

“Dit werd georganiseerd vanuit WIJ Oosterparkwijk. Dus wij kunnen dit niet gaan opzetten in andere wijken. Maar als wijk- of dorpsverenigingen interesse hebben en nieuwsgierig zijn hoe wij dit aangepakt hebben, dan zijn ze altijd welkom om bij ons aan te kloppen. We vertellen hier graag over en we helpen iedereen graag op weg.”